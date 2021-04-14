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У пермских предпринимателей проверяют наличие кассовой техники
Наличные в кассе подсчитали быстро, а вот снять отчет по банковским операциям оказалось задачей выполнимой. Избежать санкций все равно не получится. Отвественность за работу продавцов несет индивидуальный предприниматель. Владельцу торговой точки придется явиться в инспекцию и дать объяснения, почему даже при наличии контрольно-кассовой техники, покупатели так и не получают чеки. Светлана Кривелева, главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела №2 УФНС по Пермскому краю: "Контрольно-кассовая техника не применяется для того, чтобы скрыть часть выручки, не показать ее официально. Для чего именно нужна контрольно-кассовая техника, чтобы в том числе защитить права потребителей и выдать документ, подтверждающий реализацию товара».
На первый раз и при незначительных суммах дело обычно обходится предупреждением. Но в дальнейшем административного штрафа не избежать. Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС России по Пермскому краю: "За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена ответственность — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа значительно выше - от 30 тысяч».
Подобные проверки и контрольные закупки, как уверяют инспекторы, теперь будут проходить регулярно. Начнут с продуктовых и вещевых рынков.
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