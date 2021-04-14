В ГКБ имени С.Н. Гринберга установлен современный ангиограф

В отделении рентгено-хирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) Городской клинической больницы имени С.Н. Гринберга установлен новый ангиографический комплекс SIEMENS. Аппарат позволит значительно увеличить объемы лечебно-диагностических вмешательств пациентам Перми и края, улучшить качество и сократить время оказания высокотехнологичной медицинской помощи.Сейчас проводится обучение персонала и начата процедура лицензирования, после чего на аппарате будут проводиться внутрисосудистые вмешательства пациентам с различными заболеваниями сосудов головного мозга, сердечно-сосудистой системы, почек, включая пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Оборудование установлено в рамках Национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.Метод ангиографии позволяет проводить не только диагностику инфарктов и инсультов (напомним, сердечно-сосудистые заболевания как причина смерти стоят на первом месте как в России, так и в Прикамье), но и многих других заболеваний. Это, в частности, исследование сосудов головного мозга, диагностика пороков сердца, опухоли и воспалительные процессы в легких и в почках, лечение мужского бесплодия. Ангиография периферических артерий верхней или нижней конечности применяется при заболеваниях и травмах, связанных с закупоркой артерий.В отделении РХМДЛ ГКБ им. С.Н. Гринберга уже есть одна ангиографическая установка, с помощью которой ангиохирурги клиники выполняют до 1 000 операций и около 2 000 диагностических исследований в год.