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В ГКБ имени С.Н. Гринберга установлен современный ангиограф
Сейчас проводится обучение персонала и начата процедура лицензирования, после чего на аппарате будут проводиться внутрисосудистые вмешательства пациентам с различными заболеваниями сосудов головного мозга, сердечно-сосудистой системы, почек, включая пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Оборудование установлено в рамках Национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.
Метод ангиографии позволяет проводить не только диагностику инфарктов и инсультов (напомним, сердечно-сосудистые заболевания как причина смерти стоят на первом месте как в России, так и в Прикамье), но и многих других заболеваний. Это, в частности, исследование сосудов головного мозга, диагностика пороков сердца, опухоли и воспалительные процессы в легких и в почках, лечение мужского бесплодия. Ангиография периферических артерий верхней или нижней конечности применяется при заболеваниях и травмах, связанных с закупоркой артерий.
В отделении РХМДЛ ГКБ им. С.Н. Гринберга уже есть одна ангиографическая установка, с помощью которой ангиохирурги клиники выполняют до 1 000 операций и около 2 000 диагностических исследований в год.
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