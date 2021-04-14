В Перми перед судом предстанут сожители-закладчики

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека 1993 года рождения и его 35-летней сожительницы. Влюбленные несколько месяцев проработали закладчиками в интернет-магазине по сбыту наркотиков, пока не попали в поле зрения оперативников наркоконтроля краевого МВД.Парочку задержали в августе прошлого года в лесополосе на территории микрорайона Чапаевский сразу после того, как они забрали партию запрещенных веществ из оборудованного тайника. В ходе личного досмотра полиция изъяла более 40 свертков с синтетикой. Сожители планировали разложить эти упаковки для рядовых потребителей. По словам полицейских, они могли справиться с такой партией всего лишь за сутки. Сначала пакеты с наркотиком заливали строительным гипсом, а затем окрашивали гуашью коричневого цвета. Слепки напоминали фрагменты почвы,поэтому вглубь их не закапывали и укладывали поверх земли."Молодой человек подрабатывал параллельно ревизором в другом интернет-магазине и контролировал себе же подобных закладчиков. Пермяк проверял соответствует ли информация, отправленная курьеру, действительности. Оплату брал наркотиками. К слову, оба задержанных были потребителями со стажем", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В общей сложности в ходе проведенных обысков и досмотров полиция изъяла около 80 граммов синтетики. За незаконные оборот наркотических средств сожителям предъявили обвинение. Оба закладчика находятся под стражей. На днях уголовное дело направят в суд для рассмотрения.