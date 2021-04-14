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В Перми перед судом предстанут сожители-закладчики
Парочку задержали в августе прошлого года в лесополосе на территории микрорайона Чапаевский сразу после того, как они забрали партию запрещенных веществ из оборудованного тайника. В ходе личного досмотра полиция изъяла более 40 свертков с синтетикой. Сожители планировали разложить эти упаковки для рядовых потребителей. По словам полицейских, они могли справиться с такой партией всего лишь за сутки. Сначала пакеты с наркотиком заливали строительным гипсом, а затем окрашивали гуашью коричневого цвета. Слепки напоминали фрагменты почвы,поэтому вглубь их не закапывали и укладывали поверх земли.
"Молодой человек подрабатывал параллельно ревизором в другом интернет-магазине и контролировал себе же подобных закладчиков. Пермяк проверял соответствует ли информация, отправленная курьеру, действительности. Оплату брал наркотиками. К слову, оба задержанных были потребителями со стажем", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В общей сложности в ходе проведенных обысков и досмотров полиция изъяла около 80 граммов синтетики. За незаконные оборот наркотических средств сожителям предъявили обвинение. Оба закладчика находятся под стражей. На днях уголовное дело направят в суд для рассмотрения.
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