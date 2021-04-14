В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. По факту гибели во время пожара четверых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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