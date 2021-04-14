В Прикамье на пожаре погибли четыре человека. Сообщение о пожаре в в деревня Верх-Пещерка Осинского городского округа поступило сегодня ночью в 02:30. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны происходило горение по всей площади дома и надворных построек. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела четырех человек."В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с представителями Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. По факту гибели во время пожара четверых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).