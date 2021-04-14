Сертификат на детский летний отдых можно получить в МФЦ Перми и Кунгура

В Перми возник ажиотаж с еще одним видом отдыха - детским. Лагеря откроются уже в конце мая, и в некоторые из них уже выкуплены все путевки. В связи с этим семьи, имеющие право на господдержку, спешат получить заветный документ и тоже успеть его удачно реализовать. Теперь это можно сделать в любом отделении многофункциональных центров «Мои документы» Перми и Кунгура.Командоры, они же вожатые, Алёна и Диана готовятся к открытию загородного лагеря «Новое поколение». К заезду запланировано много глобальных переделок, одна из них — радиорубка.Заместитель директора Наталья Широкова рассказала, что путёвки в этом сезоне уже почти разобрали.Наталья Широкова, заместитель директора лагеря «Новое поколение»: "Планируется пять смен по 18 дней, и каждая смена уже наполнена".Сейчас в Прикамье полным ходом идёт выдача сертификатов в детские лагеря. Они дают право на получение господдержки при покупке путёвок для школьников. Размер помощи составляет от 30 до 100%. Зависит от доходов и категории семьи.Помимо пунктов выдачи, оформить сертификаты можно в любом отделении многофункциональных центров «Мои документы» Перми и Кунгура.В МФЦ для подачи заявления на сертификат в детский лагерь понадобится пакет документов и пять минут вашего времени. На все вопросы ответят сотрудники или робот-консультант.В планах расширить перечень филиалов, в которых данная услуга станет доступна.Наталья Гордеева, начальник информационно-аналитического управления ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Порядка 12 муниципальных образований будут участвовать в данном проекте в части заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ".Сыну Александры Гимадиевой семь лет, а это значит, что этим летом ребенка можно отправить в первый раз в лагерь, ещё и сэкономить при покупке путёвки.Александра Гимадиева: "Выбрала ближайшее отделение МФЦ, находящееся рядом с моей работой и решила подать документы".Всего в этом году в крае планируется оздоровить 280 тысяч ребят. Оформить сертификат на летний отдых можно в МФЦ без предварительной записи, результат будет готов в течение 11 рабочих дней. В случае подачи заявления через МФЦ с 20 апреля сертификат может быть направлен в электронном виде. Надежда Подьянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Если родитель указывает в заявлении о том, что он готов получить результат на адрес электронной почты, он в течение установленного времени получит необходимые данные. Я хочу напомнить о том, что срок действия сертификата - это 15 календарных дней с момента выдачи".По поручению главы региона Дмитрия Махонина размер государственной поддержки на летний детский отдых проиндексирован на 4%. Это более 800 млн рублей из местных и краевого бюджетов. Список лагерей, принимающие сертификаты, можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. Выбрать место отдыха можно также на портале «Пермские каникулы». Там же познакомиться с программами и сотрудниками.