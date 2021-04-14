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Время держать ответ. Губернатор Пермского края провел приём граждан
Надежда Печёнкина: "Дорога все хуже и хуже. Очень темно. Населенный пункт растет, люди строятся. Дорога будет все больше и больше востребована".
Дорога появилась в начале 70-х. Надежда живет здесь 30 лет. За это время капитального ремонта никто не припомнит. Сделали тротуар, на этом все закончилось.
Марсель Алдаров, глава Гамовского сельского поселения: "Нашими силами, нашими средствами мы не в состоянии эту дорогу отремонтировать. Точечный маленький ремонт еще возможен, но не такой, чтобы масштабно отремонтировать".При этом особенность дороги в том, что изначально ее выкладывали бетонными плитами. Затем появлялись асфальтовые заплаты, так что сейчас это сборное полотно. Отремонтировать надо чуть больше одного километра.
Не все вопросы местного значения удается решать сразу. Но у жителей Прикамья остаются варианты, которыми они могут воспользоваться. Так что посовещавшись, жители деревни Сакмары приняли решение записаться на прием к главе региона Дмитрию Махонину. Пусть в режиме видеомоста, однако, это уже проверенный формат общения граждан и краевых властей. По сути, возможность решить проблему здесь и сейчас. По итогам общения губернатор поручил краевому Минтрансу решить вопрос в этом году.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы рассчитываем, за этим вопросом я буду следить, что до конца лета и полотно будет отремонтировано, и тротуары, и освещение".
Дмитрий Махонин не раз отмечал, что вопросы должны решаться вне зависимости от того, идет ли речь о городе или небольшой деревне. А такое общение – это возможность получить информацию из первых рук. Так и на этот раз на связь вышли жители Перми, Орды, Соликамска и Краснокамска. На повестке дня расселение ветхого и аварийного жилья, вывоз мусора, благоустройство, дорожный ремонт.
Обратная связь работает. Теперь дело за дорожниками. Погода установилась хорошая, к работе можно приступать хоть сейчас.
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