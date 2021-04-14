Время держать ответ. Губернатор Пермского края провел приём граждан

В деревне Сакмары Пермского района до конца лета должна быть отремонтирована дорога, смонтировано освещение и обустроены тротуары. Соответствующее поручение региональному Минтрансу дал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Проблему жители озвучили во время традиционного приема граждан. Пусть Сакмары – деревня не самая большая, говорит Надежда, но люди здесь точно так же ездят на работу и по своим делам. А вот деревенская дорога в последнее время местами стала просто опасной.Надежда Печёнкина: "Дорога все хуже и хуже. Очень темно. Населенный пункт растет, люди строятся. Дорога будет все больше и больше востребована".Дорога появилась в начале 70-х. Надежда живет здесь 30 лет. За это время капитального ремонта никто не припомнит. Сделали тротуар, на этом все закончилось.Марсель Алдаров, глава Гамовского сельского поселения: "Нашими силами, нашими средствами мы не в состоянии эту дорогу отремонтировать. Точечный маленький ремонт еще возможен, но не такой, чтобы масштабно отремонтировать".При этом особенность дороги в том, что изначально ее выкладывали бетонными плитами. Затем появлялись асфальтовые заплаты, так что сейчас это сборное полотно. Отремонтировать надо чуть больше одного километра.Не все вопросы местного значения удается решать сразу. Но у жителей Прикамья остаются варианты, которыми они могут воспользоваться. Так что посовещавшись, жители деревни Сакмары приняли решение записаться на прием к главе региона Дмитрию Махонину. Пусть в режиме видеомоста, однако, это уже проверенный формат общения граждан и краевых властей. По сути, возможность решить проблему здесь и сейчас. По итогам общения губернатор поручил краевому Минтрансу решить вопрос в этом году.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы рассчитываем, за этим вопросом я буду следить, что до конца лета и полотно будет отремонтировано, и тротуары, и освещение".Дмитрий Махонин не раз отмечал, что вопросы должны решаться вне зависимости от того, идет ли речь о городе или небольшой деревне. А такое общение – это возможность получить информацию из первых рук. Так и на этот раз на связь вышли жители Перми, Орды, Соликамска и Краснокамска. На повестке дня расселение ветхого и аварийного жилья, вывоз мусора, благоустройство, дорожный ремонт.Обратная связь работает. Теперь дело за дорожниками. Погода установилась хорошая, к работе можно приступать хоть сейчас.