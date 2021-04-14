Прощай, Турция! Что делать туристам, купившим путёвки?

По телефону и лично весь день атакуют пермяки офисы турфирм. Вопрос один - что делать с путёвкой, если все оплачено, чемоданы собраны, а Турцию закрыли. Комментариев Ростуризма явно недостаточно. Почему специалисты рынка советуют людям подождать? В красивый морской вояж Денис собирался отправиться в качестве капитана. Яхта забронирована, билеты на самолёт куплены, но уральский пейзаж в ближайшие месяцы сменить вряд ли удастся. За период пандемии это уже третья несостоявшаяся поездка.Денис Батюков: "Деньги за те билеты заморожены, за эти билеты деньги тоже непонятно, что с ними будет. Но они куплены заранее по хорошим ценам, и сейчас поехать в высокий сезон, в августе, когда все переложатся на эти даты, будет просто невозможно". По словам туристов, отдыхающих в турецком Сиде, паники нет, завершить отдых заранее никто не стремится.Ольга Сафрошенко: "Туроператор говорит, что беспокоиться смысла нет. И все, кто планируется к отправке на родину в эти дни, все улетят именно этими рейсами".А вот в турфирмах горячая пора — телефон не смолкает.Светлана Зорина, директор турагентства: "Кто-то расстраивается — говорит, мы без отпуска, но большая часть старается быстро сориентироваться. С утра прямо кипишь".Ажиотаж уже спровоцировал рост цен — даже на российские направления.Рекомендация Ростуризма — если речь идёт о путёвках в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездку или выбрать другие направления.Ольга Рупека, менеджер по туризму: "Паники никакой быть не должно, будут обязательно предложены альтернативные варианты. Пока это Краснодарский край. Также уже стоит чартерная программа с вылетом из Перми на Кипр".В публикации Ростуризма говорится и о варианте возврата денег за путёвки с вылетом после 1 июня, с оговоркой, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные расходы.Данил Поздеев, президент Пермской туристической гильдии: "Всё зависит от того, как это будет в итоге законодательно подано. Как только это станет всё окончательно известно, мы доведём всё до туристов".Пермяки отказываться от отдыха не намерены — сегодняшний день, по словам турагентов, только подстегнул желание многих выбрать путёвку. С выбором страны специалисты рекомендуют повременить — в ближайшее время анонсируют открытие новых направлений.