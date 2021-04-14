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Сертификат на детский летний отдых можно получить в МФЦ Перми и Кунгура →
Прощай, Турция! Что делать туристам, купившим путёвки?
Денис Батюков: "Деньги за те билеты заморожены, за эти билеты деньги тоже непонятно, что с ними будет. Но они куплены заранее по хорошим ценам, и сейчас поехать в высокий сезон, в августе, когда все переложатся на эти даты, будет просто невозможно". По словам туристов, отдыхающих в турецком Сиде, паники нет, завершить отдых заранее никто не стремится.
Ольга Сафрошенко: "Туроператор говорит, что беспокоиться смысла нет. И все, кто планируется к отправке на родину в эти дни, все улетят именно этими рейсами".
А вот в турфирмах горячая пора — телефон не смолкает.
Светлана Зорина, директор турагентства: "Кто-то расстраивается — говорит, мы без отпуска, но большая часть старается быстро сориентироваться. С утра прямо кипишь".
Ажиотаж уже спровоцировал рост цен — даже на российские направления.
Рекомендация Ростуризма — если речь идёт о путёвках в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездку или выбрать другие направления.
Ольга Рупека, менеджер по туризму: "Паники никакой быть не должно, будут обязательно предложены альтернативные варианты. Пока это Краснодарский край. Также уже стоит чартерная программа с вылетом из Перми на Кипр".
В публикации Ростуризма говорится и о варианте возврата денег за путёвки с вылетом после 1 июня, с оговоркой, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные расходы.
Данил Поздеев, президент Пермской туристической гильдии: "Всё зависит от того, как это будет в итоге законодательно подано. Как только это станет всё окончательно известно, мы доведём всё до туристов".
Пермяки отказываться от отдыха не намерены — сегодняшний день, по словам турагентов, только подстегнул желание многих выбрать путёвку. С выбором страны специалисты рекомендуют повременить — в ближайшее время анонсируют открытие новых направлений.
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Паводок-2021: главное - обеспечить безопасность жителей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2021
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