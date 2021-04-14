Паводок-2021: главное - обеспечить безопасность жителей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава Прикамья отметил, что вне зависимости от прогнозов регион должен быть готов к любым возможным ситуациям.По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этом году ситуацию с прохождением паводка пока можно назвать благоприятной. В связи с погодными условиями, в том числе температурным режимом, количеством выпавших осадков, пока предпосылок к серьезным подтоплениям нет. Уровень воды в реках Прикамья на конец марта – начало апреля сохраняется на уровне ниже средних многолетних показателей, но пока нельзя исключать рисков, что в ряде территорий все-таки вода может проникнуть на придомовые территории.С 31 марта по 13 апреля комиссия Противопаводковой рабочей группы проверила 3 защитные дамбы и 14 ГТС прудов и водохранилищ. Еще 14 объектов, находящихся в муниципальной собственности, проверены осенью 2020 года. Отмечено полное исполнение решений на ГТС прудов на р. Юг Пермского района и в ЗАТО Звездный. В проведенных осенью проверках были зафиксированы ненадлежащая эксплуатация ГТС и неисполнение рекомендаций Противопаводковой рабочей группы в 3 муниципальных образованиях Осинского, Очерского и Кунгурского городских округов.Не во всех территориях приняты необходимые меры для защиты населения. Наиболее высок риск подтопления в северных и западных территориях края. Это 12 населенных пунктов Гайнского городского округа, а также городских округов Кудымкар и Соликамск.По итогам обсуждения глава региона Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований уделить пристальное внимание готовности водопропускных и ливневых систем и дренажных каналов, а также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Понятно, сравнивая дождливое лето 2019 года и снежную зиму 2020-го с текущим годом, с учетом прогнозов мы рассчитываем, что этой весной ситуация с прохождением паводка должна быть благоприятной. Тем не менее, угрозы подтопления отдельных территорий все-таки сохраняются. Поэтому необходимо совместно с МЧС и Минтербезом обеспечить безопасность жителей при прохождении паводка – это ваша персональная ответственность. Времени на это уже практически не осталось, так как мы уже находимся в паводковой ситуации, но, обращаю ваше внимание: все недочеты необходимо исправить, потому что от этого зависит благополучие людей».