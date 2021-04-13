«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.04.2021 в 15:15
13.04.2021 в 14:40
12.04.2021 в 12:53
02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.04.2021
В Пермском крае предпринимателям выделят субсидии на развитие туристического бизнеса
Шило на мыло: новый дом для переселенцев построили со множеством нарушений
Генеральная уборка: на улицы Перми вышли пылесосы и поливомоечные машины
Жители прикамских сёл жалуются на распутицу
Реконструкция ул. Попова: пробки победить пока не получается
Берег турецкий закрывается для российских туристов 15 апреля
Великий и ужасный Сальвадор Дали - в Перми
Потолок упал на спящего подростка. Следователи проводят проверку по факту ЧП в Березниках
21-летний лихач извинился перед жителями Перми
"Я не пойду по грязи!" Пермская пенсионерка вступила в противоборство с внедорожником
В селе Кочево завершено строительство школы на 400 мест
Синоптики: уровень воды в Сылве поднимется на 5 метров
Власти намерены развивать экспортный потенциал региона
В Перми пройдёт приём граждан по вопросам образования
В Прикамье обсудили инвестиционный потенциал муниципалитетов и помощь бизнесу
Уровень воды в Мулянке пошёл на спад
В ДТП в Пермском районе погибли женщина и малолетний ребенок
Дорога в космос начинается в Перми
Врачи рассказали о состоянии детей, госпитализированных после инцидента с перцовым баллончиком
"Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать
Таких берут в космонавты. Как Пермь отметила День космонавтики
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2021
Налоговые органы возвращаются к прежнему режиму приема налогоплательщиков
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"Я не пойду по грязи!" Пермская пенсионерка вступила в противоборство с внедорожником
Синоптики: уровень воды в Сылве поднимется на 5 метров
Власти намерены развивать экспортный потенциал региона
Уровень воды в Мулянке пошёл на спад
Дорога в космос начинается в Перми
Врачи рассказали о состоянии детей, госпитализированных после инцидента с перцовым баллончиком
"Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать
Таких берут в космонавты. Как Пермь отметила День космонавтики
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