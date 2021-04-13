Потолок упал на спящего подростка. Следователи проводят проверку по факту ЧП в Березниках
"По предварительным данным, 12 апреля в квартире жилого многоквартирного дома в одной из комнат на спящего несовершеннолетнего частично обрушился потолок. В настоящее время следователями следственного отдела по г. Березники следственного управления СК России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям либо бездействию должностных лиц ответственных за содержание и ремонт данного жилого дома", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Я не пойду по грязи!" Пермская пенсионерка вступила в противоборство с внедорожником
Синоптики: уровень воды в Сылве поднимется на 5 метров
Власти намерены развивать экспортный потенциал региона
Уровень воды в Мулянке пошёл на спад
Дорога в космос начинается в Перми
Врачи рассказали о состоянии детей, госпитализированных после инцидента с перцовым баллончиком
"Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать
Таких берут в космонавты. Как Пермь отметила День космонавтики
Пермские трущобы - под снос
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2021
Добавить комментарий: