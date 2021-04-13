← "Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать
Врачи рассказали о состоянии детей, госпитализированных после инцидента с перцовым баллончиком
ЧП, которое скорее всего будет переквалифицировано в уголовное преступление, произошло в доме №13 на улице Подводников в Перми. Неизвестный мужчина проник на шестой этаж, выломав дверь, и распылил баллончик в одном из блоков общежития. В этот момент здесь находились дети в возрасте от 8 до 13 лет. Все они были госпитализированы в краевую клиническую детскую больницу. До сих пор виновник инцидента не установлен. Его поисками сейчас занимается полиция. Елена Зубова, заведующая педиатрическим отделением №1 Краевой детской клинической больницы: "Отмечался кашель у них, потому что газовый баллончик раздражающее действие вызывает на дыхательные пути. Их оставили для наблюдения, чтобы не было ухудшения".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать
Таких берут в космонавты. Как Пермь отметила День космонавтики
Пермские трущобы - под снос
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2021
На региональных дорогах Прикамья временно ограничено движение большегрузов
Сильный туман задержал в пермском аэропорту пять рейсов
К сентябрю 2021 года в Перми отремонтируют сквер на улице Куфонина
За три месяца в Прикамье зарегистрировано почти две тысячи случаев заражения острыми кишечными инфекциями
Телеканал «Россия-24» покажет телемарафон «Мой Космос»
В Пермском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
Добавить комментарий: