Врачи рассказали о состоянии детей, госпитализированных после инцидента с перцовым баллончиком

Число пострадавших от действия ядовитого газа из перцового баллончика детей выросло до 6 человек. Данные скорректировали в полиции. Ранее СМИ сообщали о пятерых госпитализированных.ЧП, которое скорее всего будет переквалифицировано в уголовное преступление, произошло в доме №13 на улице Подводников в Перми. Неизвестный мужчина проник на шестой этаж, выломав дверь, и распылил баллончик в одном из блоков общежития. В этот момент здесь находились дети в возрасте от 8 до 13 лет. Все они были госпитализированы в краевую клиническую детскую больницу. До сих пор виновник инцидента не установлен. Его поисками сейчас занимается полиция. Елена Зубова, заведующая педиатрическим отделением №1 Краевой детской клинической больницы: "Отмечался кашель у них, потому что газовый баллончик раздражающее действие вызывает на дыхательные пути. Их оставили для наблюдения, чтобы не было ухудшения".