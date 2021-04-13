"Первый день - не показатель". Проблему с пробками из-за реконструкции ул. Попова обещают урегулировать

С раннего утра специалисты Пермской дирекции дорожного движения пытались регулировать работу светофоров в районе эспланады и Коммунального моста, чтобы избежать больших скоплений машин. Пока безуспешно. Днем гигантская пробка образовалась в Камской долине, утром — на улице Ленина.В субботу часть улицы Попова от Петропавловской до моста стала односторонней в направлении Закамска. Поток из Кировского района вынужден сворачивать на Окулова или Монастырскую и выезжать в центр через Крисанова. Последняя с трудом справляется с непривычно интенсивным потоком.Сегодня корректировка светофоров продолжится, и со временем дорожная ситуация все равно улучшится, уверены в дирекции дорожного движения.Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Первый день - не показатель. Первый день, второй день – это период, когда водители меняют свое поведение, и через несколько дней мы увидим другую картину, лучше".