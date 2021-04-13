Дорога в космос начинается в Перми

На «Протоне-ПМ» - предприятии, прочно связавшем Пермь с космосом, накануне наградили лучших сотрудников. Успешный испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк – итог работы тысяч специалистов.Без двигателей первой ступени РД-191 преодолеть земное притяжение было бы невозможно. Серийно производить эти изделия будут на пермском предприятии «Протон-ПМ». 53-й корпус - с виду неприметное здание, здесь находится литейный цех, именно с него началась модернизация всего производства, и именно отсюда ракетный двигатель начинает свою дорогу в космос.Александр Сидор - мастер литейного цеха, на базе которого создан центр литейных компетенцией в интересах всего двигателестроительного холдинга. Здесь выпускают заготовки из алюминиевых, стальных и титановых сплавов, как раз для тех самых перспективных ракетных двигателей.Александр Сидор, мастер обрубного участка литейного цеха АО «Протон-ПМ»: "Это алюминиевый наполнитель, который мы используем для засыпки контейнеров при заливке оболочковых форм титановым сплавом".В Международный день авиации и космонавтики по традиции лучших работников предприятия отмечают медалями, вручают дипломы. Александр Сидор получил благодарственное письмо из рук губернатора. Всего в числе награжденных почти 150 человек. Главное пожелание всему коллективу – успешного развития. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вы прекрасно знаете, что идёт строительство производственных цехов, и мы очень надеемся, что серийно будет производиться новый двигатель РД-191 для следующего ракеты-носителя «Ангара».Речь идёт о загородной площадке в Новых Лядах. С 2023 года здесь начнут серийное изготовление ракетных двигателей нового поколения, а в рамках развития технополиса «Новый Звездный» построят комфортное жильё, новую школу, будут развивать медицину и спортивные объекты. Иван Краснов, директор АО «Протон-ПМ»: "Квинтэссенция всех этих событий позволяет нам с уверенностью говорить, что мы к 2023 году организуем серийное производство этого двигателя в объеме до 40 двигателей в год".Мастер Александр Сидор сразу после награждения вернулся на своё рабочее место в литейных цех. Ведь для того чтобы покорять космическое пространство, нужна надёжность во всём.Так гласит лозунг «Протон-ПМ», и в день высокого полёта Юрия Гагарина тематический календарь с узнаваемым силуэтом на стене с инструментами смотрится особенно символично.