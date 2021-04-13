Таких берут в космонавты. Как Пермь отметила День космонавтики

Несмотря на то что 12 апреля - будний день, в столице Прикамья чувствовалось приподнятое настроение. Юрий Гагарин - герой дня, а вся космическая романтика вновь на подъеме. Космос отсюда несколько ближе, решили в Пермском губернском оркестре и с утра развернулись в Пермском аэропорту - с концертом «Музыка высокого полёта», поднимая настроение тем, у кого полёт, пусть и не в космос, но всё же как раз впереди. Евгений Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Космонавтика - это мечты юношества, детства, это фантазии, любовь к небу".

А по соседству общество дружбы России с Кубой предлагает изучить в фотографиях визит Юрия Гагарина на остров свободы, для жителей которого он встал в один ряд с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой.

Алексей Хренов, заместитель руководителя пермского отделения общества дружбы народов России и Кубы: "Насколько интересно и насколько искренне люди радовались этому большому прорыву". Всему этому предшествовала большая работа, и 12 апреля 1961 года стало началом присутствия человека в космосе - лётчик-космонавт Юрий Гагарин совершил свой знаменитый 108-минутный полёт и благополучно вернулся на землю. Юрий Гагарин: "Передаю горячий привет всем радиослушателям пермского радио, хочу сердечно поблагодарить за те многочисленные приветствия, телеграммы".

Это обращение Юрия Гагарина к нашим землякам, записанное спустя несколько лет после полёта, Юрий Алексеевич упоминает Павла Беляева и Алексея Леонова, которые продолжили дело начатое Гагариным, а Леонов вышел в открытый космос. Кстати затем космонавты приземлились в 180 километрах севернее Перми. После Алексей Леонов говорил, что считает Прикамье своей второй малой родиной.Алексей Леонов, космонавт, дважды герой Советского Союза: "Земля это наш дом, а это место там, где родился, это место, где мы вернулись!"

А вот Днём Космонавтики 12 апреля стало спустя год после полёта Юрия Гагарина, с предложением об этом выступил второй лётчик-космонавт СССР Герман Титов.

Когда в детстве задавали вопрос - кем хочешь стать, когда вырастешь, многие отвечали – космонавтом.

И вновь космос манит многих: кто-то хочет туда полететь, кто-то готов строить межпланетные корабли. А начинается всё вот так. Ежегодно у Пермского планетария молодые авиамоделисты запускают ракеты, пока что из картона, пластика и дерева. Но у ребят всё впереди, уверен Юрий Макаревич - вице-президент российской Федерации космонавтики - после запусков он вручил ребятам медали юных гагаринцев. Юрий Макаревич, вице-президент Федерации космонавтики России: "Это, по сути - резерв отрасли, то есть на предприятия ракетно-космической отрасли будут приходить ребята, которые здесь занимались".

И фото на память, в День космонавтики - это вид Перми с МКС, авторства Сергея Кудь-Сверчкова, 124-го космонавта России, который среди прочего фотографирует города со столь большой высоты.