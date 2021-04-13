Пермские трущобы - под снос

За три месяца текущего года в Прикамье из 11,6 тыс. кв. метров аварийного фонда расселен 781 житель. Об этом сообщает региональное Министерство строительства.

Создание комфортных условий проживания для прикамцев – задача, которую поставил перед региональными властями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Исключительно важно создавать для жителей достойные условия для жизни. В первую очередь, это касается вопроса жилищного строительства и расселения граждан из аварийных домов. В конце прошлого года на эти цели получили от федерации опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб., что позволит увеличить темпы переселения», – обозначил Дмитрий Махонин.

Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется по двум направлениям: в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и по региональной программе.

Нацпроект стартовал в Прикамье в 2019 году. Главной его задачей является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилфонда. Для Пермского края установлен целевой показатель – расселить за 2019-2021 гг. 216,7 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. При этом за прошедшие два года и три месяца расселено уже 124,67 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры переехали 8 627 человек.