Пермские трущобы - под снос

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2021
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За три месяца текущего года в Прикамье из 11,6 тыс. кв. метров аварийного фонда расселен 781 житель. Об этом сообщает региональное Министерство строительства.
Создание комфортных условий проживания для прикамцев – задача, которую поставил перед региональными властями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Исключительно важно создавать для жителей достойные условия для жизни. В первую очередь, это касается вопроса жилищного строительства и расселения граждан из аварийных домов. В конце прошлого года на эти цели получили от федерации опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб., что позволит увеличить темпы переселения», – обозначил Дмитрий Махонин.
Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется по двум направлениям: в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и по региональной программе.
Нацпроект стартовал в Прикамье в 2019 году. Главной его задачей является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилфонда. Для Пермского края установлен целевой показатель – расселить за 2019-2021 гг. 216,7 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. При этом за прошедшие два года и три месяца расселено уже 124,67 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры переехали 8 627 человек.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.04.2021
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