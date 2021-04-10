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Телеканал «Россия-24» покажет телемарафон «Мой Космос»
Телезрителей ждет грандиозный праздник в честь полета, навсегда изменившего судьбу человечества. На связь выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства. Ключевые события телемарафона - во время прямых включений из г. Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».
. Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Национального исследовательского университета имени Королева и Союза композиторов России.
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