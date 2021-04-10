← В большой прокаты вышел фильм "Майор Гром. Чумной доктор"
В Пермском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту происшествия направлены восстановительные поезда станций Кизел и Чусовская. Пригородные поезда будут направлены по альтернативному маршруту Яйва — Разъезд 177-й километр", — сообщают в РЖД.На место инцидента были направлены восстановительные поезда станций Кизел и Чусовская. Пригородные поезда были направлены по альтернативному маршруту.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В большой прокаты вышел фильм "Майор Гром. Чумной доктор"
Маленький пермяк установил рекорд по вращению вокруг самого себя
В Перми река "Мулянка" вышла из берегов
В Перми началась реконструкция улицы Попова
В Прикамье абсолютным победителем регионального конкурса «Учитель года-2021» стала Елена Щукина
В Перми началось тестирование оплаты проезда картой «Тройка»
На двух перекрестках улицы Карпинского временно закроют движение транспорта
Энергетики прокомментировали выросшие платежи за тепло в марте
В региональном Минтрансе рассказали об итогах и планах по приведению в порядок дорожной сети
На пожаре в Лысьве спасли 14 человек
Добавить комментарий: