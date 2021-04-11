За три месяца в Прикамье зарегистрировано почти две тысячи случаев заражения острыми кишечными инфекциями

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Пресс-служба Роспортебнадзора по Пермскому краю: "Наиболее значимой группой риска являются детские коллективы, питание которых осуществляется в образовательных организациях".
Эпидемиологи напоминают, что весной риск заражения ОКИ увеличивается. Возбудители заболевания устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках и посуде. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной или даже более низкой температуре.
Источником инфекции может служить больной человек или носитель возбудителей. Наиболее опасны для окружающих больные легкими или бессимптомными формами заболевания. Источниками эпидемических вспышек нередко бывают работники предприятий общественного питания.
Чтобы не заразиться, нужно поддерживать чистоту в доме, соблюдать личную гигиену и правильно хранить обрабатывать и готовить продукты.
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