В большой прокаты вышел фильм "Майор Гром. Чумной доктор"

Кино про супергероя без фантастических способностей собирает пока восторженные отзывы. И чем больше их будет, тем больше шансов, что история Майора Грома получит кинопродолжение.Первый полнометражный фильм, выпущенный по популярному отечественному комиксу, сделан по классическим мировым канонам, с поправкой на российскую действительность. Наш юмор и место действие — Санкт-Петербург.Один из слоганов фильма заканчивается знаком вопроса. Кто твой герой? Вся прелесть, что здесь нет однозначных персонажей, и зрителю предстоит выбрать, на чьей он стороне.Со своим героем Майором Громом актер Тихон Жизневский познакомился только перед съемками. Как признается, комиксы до этого не читал. А вот над физической формой для роли пришлось поработать, чтобы в кадре максимально соответствовать оригиналу.Тихон Жизневский, актер: "Понятно, что каждому не угодишь, но хотелось бы по возможности попасть в десятку, и постарался для тех людей, которые представляли его себе тем или иным, то есть попасть именно в их представление".Практически весь фильм снят на улицах и крышах Санкт-Петербурга. Правда, знакомые локации на экране выглядят не совсем привычно. Во время съемок уничтожено 30 машин, сожжено 873 литра топлива, по улицам разбросали почти миллион рублей.Олег Трофим, режиссер: "Как проходили съемки — масштаб, всюду копы, огонь, Питер орал".Первые зрители уже не скрывают восторга от фильма. Главный герой умеет производить впечатление.