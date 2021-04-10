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В большой прокаты вышел фильм "Майор Гром. Чумной доктор"
Первый полнометражный фильм, выпущенный по популярному отечественному комиксу, сделан по классическим мировым канонам, с поправкой на российскую действительность. Наш юмор и место действие — Санкт-Петербург.
Один из слоганов фильма заканчивается знаком вопроса. Кто твой герой? Вся прелесть, что здесь нет однозначных персонажей, и зрителю предстоит выбрать, на чьей он стороне.
Со своим героем Майором Громом актер Тихон Жизневский познакомился только перед съемками. Как признается, комиксы до этого не читал. А вот над физической формой для роли пришлось поработать, чтобы в кадре максимально соответствовать оригиналу.
Тихон Жизневский, актер: "Понятно, что каждому не угодишь, но хотелось бы по возможности попасть в десятку, и постарался для тех людей, которые представляли его себе тем или иным, то есть попасть именно в их представление".
Практически весь фильм снят на улицах и крышах Санкт-Петербурга. Правда, знакомые локации на экране выглядят не совсем привычно. Во время съемок уничтожено 30 машин, сожжено 873 литра топлива, по улицам разбросали почти миллион рублей.
Олег Трофим, режиссер: "Как проходили съемки — масштаб, всюду копы, огонь, Питер орал".
Первые зрители уже не скрывают восторга от фильма. Главный герой умеет производить впечатление.
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