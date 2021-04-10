Маленький пермяк установил рекорд по вращению вокруг самого себя

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← В Перми река "Мулянка" вышла из берегов
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02.04.2021 в 09:31
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В Перми началось тестирование оплаты проезда картой «Тройка»
На двух перекрестках улицы Карпинского временно закроют движение транспорта
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