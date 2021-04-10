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Маленький пермяк установил рекорд по вращению вокруг самого себя

5-летний пермяк Артём Мартиросян ставит новые рекорды — за полчаса мальчик делает 1700 вращений вокруг самого себя. Мама Артёма вспоминает, что крутиться без падений и остановки, он начал, как только научился ходить. В разгар пандемии количество оборотов решили подсчитать, чтобы установить рекорд: тогда их было 1266 за 20 минут. Любопытно, что подобные достижения уже фиксировались ранее, но 11-летняя девочка из Екатеринбурга вращалась всего 15 минут и сделала только 700 оборотов. Артём же установил рекорд и по их количеству, и по продолжительности трюка. Сейчас у мальчика есть дипломы, подтверждающие и российский, и мировой рекорды.

Опубликовано: 10.04.2021 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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