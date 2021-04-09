В Перми завершается строительство нового корпуса школы №93

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"Подрядчик набрал хорошие темпы. По сравнению с тем, что мы видели здесь в декабре, разница значительная. Сейчас фактически объект готов на 80%. В июне подрядчик должен завершить строительство, а уже в сентябре в новую школу смогут пойти дети. Строительство этой школы ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает значительное федеральное финансирование, поэтому сроки и качество выполнения работ находится под пристальным контролем городских властей. Участие в национальном проекте позволяет нам развивать социальную инфраструктуру города", – сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.
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