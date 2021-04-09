В Перми завершается строительство нового корпуса школы №93. Это была проблемная стройка, где произошла смена подрядной организации. Сейчас объект находится в высокой степени готовности, его строительство будет завершено уже к концу июня.В новом четырехэтажном корпусе смогут заниматься 400 учеников. В здании помимо учебных классов разместится технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии. На строительство нового корпуса выделено 333 млн рублей, из них 136 млн рублей из краевого бюджета, 190 млн рублей – из федерального."Подрядчик набрал хорошие темпы. По сравнению с тем, что мы видели здесь в декабре, разница значительная. Сейчас фактически объект готов на 80%. В июне подрядчик должен завершить строительство, а уже в сентябре в новую школу смогут пойти дети. Строительство этой школы ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает значительное федеральное финансирование, поэтому сроки и качество выполнения работ находится под пристальным контролем городских властей. Участие в национальном проекте позволяет нам развивать социальную инфраструктуру города", – сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.