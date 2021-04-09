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В Пермский край поступила крупнейшая партия вакцины от COVID-19
Таким образом, всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 136 062 комплекта «Cпутник V». Помимо этого, ранее в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») было поставлено вакцины на 1 700 человек.
Напомним, в Прикамье массовую вакцинацию жителей проводят 53 медицинские организации. По информации министерства здравоохранения Пермского края на 9 апреля, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты 105 984 жителя. Из них 67 580 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
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