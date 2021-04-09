Волонтеры помогут жителям Прикамья выбрать объекты благоустройства

Волонтеры в 12 территориях Пермского края, поддерживающие проект голосования на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru, приступили к обучению, чтобы помочь жителям региона определить наиболее важные для них объекты благоустройства на 2022 год. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.В Пермском крае на голосование будет выставлено 38 общественных пространств в населенных пунктах с численностью жителей от 20 тысяч человек в 12 муниципалитетах – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. В каждом из них в результате голосования будет определен объект, который, по мнению жителей, необходимо в следующем году обустроить в первую очередь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявляли гражданскую активность именно в этих голосованиях, поскольку именно им определять, какие приоритеты для властей устанавливать". Сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет. Для того, чтобы отдать голос за проект, нужно зарегистрироваться с помощью портала Госуслуги, либо по номеру телефона.Ирина Кочурова, координатор штаба волонтёров Краснокамского городского округа: "Через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона. Волонтёры будут работать в торговых центрах, МФЦ, объектах культуры и других общественных местах".