Волонтеры помогут жителям Прикамья выбрать объекты благоустройства

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В Пермском крае на голосование будет выставлено 38 общественных пространств в населенных пунктах с численностью жителей от 20 тысяч человек в 12 муниципалитетах – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. В каждом из них в результате голосования будет определен объект, который, по мнению жителей, необходимо в следующем году обустроить в первую очередь.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявляли гражданскую активность именно в этих голосованиях, поскольку именно им определять, какие приоритеты для властей устанавливать". Сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет. Для того, чтобы отдать голос за проект, нужно зарегистрироваться с помощью портала Госуслуги, либо по номеру телефона.
Ирина Кочурова, координатор штаба волонтёров Краснокамского городского округа: "Через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона. Волонтёры будут работать в торговых центрах, МФЦ, объектах культуры и других общественных местах".
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