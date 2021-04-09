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В Лысьве открылась модельная библиотека
Начали с ремонта самого здания: обновили фасад, кровлю, окна. Потом перешли к внутреннему наполнению — так и появилась модельная библиотека. Интерес к книге прививаю теперь с самых ранних лет с привлечением современной техники.
Для тех, кто постарше, появились уютные зоны, где можно в полной мере насладиться приватным чтением или побывать на интересном занятии. Общая стоимость реконструкции Лысьвенской библиотеки - около 30 миллионов рублей.
Во время ремонта в библиотеке снесли семь стен, пять построили заново, в итоге границы тут совсем растворились. Чтобы было еще интересней, не забыли и про пополнение книжного фонда.
Елизавета Запятая, директор Лысьвенской библиотечной системы: "Мы конечно поменяли и классику, но и достаточно маститых авторов заказывали, лауреатов различных премий, в основном это, конечно, художественная литература".
Модельная в библиотека в Лысьве появилась благодаря сразу нескольким проектам: национальному, инициированному Президентом России Владимиром Путиным, региональному и партийному «Единой России» - «Культура малой родины». Обеспечить равные возможности для всех жителей края глава региона Дмитрий Махонин считает одной из своих приоритетных задач. В этом залог улучшения качества жизни людей здесь и сейчас.
Роман Водянов, советник губернатора Пермского края, основатель благотворительного фонда «Я помогаю детям», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Важно создавать и развивать культурные объекты не только в краевом центре, но и по всему краю, чтобы сохранить местные традиции и привить новые для молодежи".
Свой 85-й юбилей Лысьвенская библиотека встречает на пике популярности. Количество посетителей после обновления выросло в разы.
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