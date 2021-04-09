В Индустриальном районе Перми прокуратура проверила организацию питания в школах и детских садах
В ходе проверок выявлены нарушения требований законодательства при хранении продуктов, в том числе несоблюдение температурно-влажностных условий, факты исключения горячих блюд из меню ужина, отсутствие товаросопроводительной документации, несоответствие фактического меню утвержденному, отсутствие маркировок кухонного инвентаря и инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье, и ряд других нарушений.
По результатам проверки в адрес руководителей образовательных организаций и предприятий, предоставляющих услуги по организации питания внесены 6 представлений, которые находятся на рассмотрении.
"В отношении должностных и юридических лиц возбуждены 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). Виновным лицам назначены наказания в виде административных штрафов в размере 3 тыс. рублей и предупреждений. Фактическое устранение нарушений – на контроле прокуратуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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