«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.04.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
01.04.2021 в 16:33
01.04.2021 в 16:10
01.04.2021 в 12:47
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.04.2021
Какие пожары и загорания характерны для весенне-летнего периода и как их предотвратить?
В Дзержинском районе Перми введен в эксплуатацию новый детский сад
Синоптики: первая волна половодья в Прикамье начнется с 10 апреля
В Прикамье введены штрафы за нанесение незаконных граффити. Наказать могут и собственников зданий, которые не удалили надписи и рисунки
В Перми обсудили федеральный законопроект «О занятости»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2021
Телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию беспрецедентного концерта с космодрома Байконур
Полицейские Прикамья изобличили мошенницу из Воронежа, которая обманывала граждан по всей России
Более 66 тысяч жителей Прикамья полностью завершили курс иммунизации от COVID-19
В Перми проведут генеральную уборку
Торжественное прохождение войск в День Победы в Перми состоится на улице Ленина
Кто может получить сертификат на детский летний отдых и как это сделать?
В Орджоникидзевском районе пройдут городские ярмарки
В муниципальном приюте для животных пройдет субботник
В Чусовом прошел спортивный фестиваль
Жители Прикамья выберут объекты благоустройства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2021
"Ловушки" на дорогах. Пермяки жалуются на огромные лужи и ямы
В Перми затопило новые трамвайные рельсы на улице Уральской
В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
По нацпроекту для 15 территорий Прикамья закупят современное медоборудование
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Дзержинском районе Перми введен в эксплуатацию новый детский сад
Синоптики: первая волна половодья в Прикамье начнется с 10 апреля
В Прикамье введены штрафы за нанесение незаконных граффити. Наказать могут и собственников зданий, которые не удалили надписи и рисунки
В Перми обсудили федеральный законопроект «О занятости»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2021
Телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию беспрецедентного концерта с космодрома Байконур
Полицейские Прикамья изобличили мошенницу из Воронежа, которая обманывала граждан по всей России
Более 66 тысяч жителей Прикамья полностью завершили курс иммунизации от COVID-19
В Перми проведут генеральную уборку
Торжественное прохождение войск в День Победы в Перми состоится на улице Ленина
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