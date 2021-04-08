В Дзержинском районе Перми введен в эксплуатацию новый детский сад
Площадь нового трехэтажного детского сада на ул. Плеханова составляет 4,7 тыс. кв. метров. В учреждение уже поставлена современная детская мебель и необходимое оборудование.
Пространство детского сада будет напоминать центр развития, где ребенок активно взаимодействует с миром при помощи современных игровых технологий и практик. Среди них мнемотехника, технология ТРИЗ, Sand Art (песочная анимация) и другие.
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