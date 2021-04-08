Синоптики: первая волна половодья в Прикамье начнется с 10 апреля

Первая волна половодья в Пермском крае ожидается после 10 апреля. Такой прогноз дали специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Масштаб паводка пока под вопросом. Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "В ближайшие дни в Пермском крае ожидается постепенное повышение температуры, более выраженное в южной части региона. Соответственно, будет усиливаться таяние снега. Предварительно, в субботу по южной части края может потеплеть до 15-17 градусов. И это потепление окажется судя по всему продолжительным и задержится на большую часть следующей недели. Поэтому следует ожидать быстрого схода снежного покрова в южной части Пермского края и достаточно резких подъемов уровня воды. Но нужно иметь ввиду, с одной стороны, хотя снега и достаточно много в южной части края, но сухая вторая половина прошлого года, особенно, сухая осень, она будет способствовать большим потерям талой воды на впитывание в почву и поэтому развитие половодья по сценарию 2016 года конечно не ожидается. Несколько посложнее может быть ситуация в Кудымкаре, поскольку там еще пройдут достаточно сильные дожди. И если наши прогнозы аномального потепления на 15-20 апреля подтвердятся, то там можно ожидать достаточно высокого пика половодья".
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