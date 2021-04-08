В Прикамье введены штрафы за нанесение незаконных граффити. Наказать могут и собственников зданий, которые не удалили надписи и рисунки

В Пермском крае вступили в силу изменения в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся содержания и использования фасадов зданий, строений и их конструктивных элементов. Поправки предусматривают административную ответственность в виде предупреждения или штрафа за нанесение на здания и сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений, а также размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 2 тыс. руб. (жители), от 10 до 15 тыс. руб. (должностные лица) и от 20 до 30 тыс. руб. (юридические лица).Административная ответственность грозит также собственникам зданий, которые не удалили граффити, надписи и дикие объявления с фасадов. Штрафные санкции для граждан предусмотрены в том же размере, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб., для юридических – от 30 до 50 тыс. руб.Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края подготовила и направила в УК, ТСЖ и ТСН рекомендации по порядку действий в случае выявления нарушителей. По данным правоохранительных органов, ранее виновных лиц привлекали к административной ответственности по ст.7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). Однако с началом действия поправок в региональный закон наказание для авторов вандальных надписей ужесточилось – штрафы за незаконные граффити увеличились.Напомним, сообщить о несанкционированных рисунках и надписях на мемориальных и городских объектах, элементах дорожной инфраструктуры и архитектуры жители Перми могут на сайте «Управляем вместе» в категории проблемных тем – «Граффити». Все опубликованные сообщения направляются ответственным лицам для принятия мер. Срок подготовки ответа составит не более 8 рабочих дней.