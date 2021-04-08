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В Прикамье введены штрафы за нанесение незаконных граффити. Наказать могут и собственников зданий, которые не удалили надписи и рисунки
Административная ответственность грозит также собственникам зданий, которые не удалили граффити, надписи и дикие объявления с фасадов. Штрафные санкции для граждан предусмотрены в том же размере, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб., для юридических – от 30 до 50 тыс. руб.
Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края подготовила и направила в УК, ТСЖ и ТСН рекомендации по порядку действий в случае выявления нарушителей. По данным правоохранительных органов, ранее виновных лиц привлекали к административной ответственности по ст.7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). Однако с началом действия поправок в региональный закон наказание для авторов вандальных надписей ужесточилось – штрафы за незаконные граффити увеличились.Напомним, сообщить о несанкционированных рисунках и надписях на мемориальных и городских объектах, элементах дорожной инфраструктуры и архитектуры жители Перми могут на сайте «Управляем вместе» в категории проблемных тем – «Граффити». Все опубликованные сообщения направляются ответственным лицам для принятия мер. Срок подготовки ответа составит не более 8 рабочих дней.
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