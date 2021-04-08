В Перми обсудили федеральный законопроект «О занятости»

В Перми прошел круглый стол на котором обсудили федеральный законопроект «О занятости». На рассмотрение Госдумы его вынесла фракция «Единая Россия», и в первом чтении законопроект был принят. Сейчас по всей стране, в том числе и в Прикамье, по инициативе регионального отделения и фракции партии проходят круглые столы для обсуждения и формирования предложений. Участники - эксперты из министерства социального развития, службы занятости, депутаты краевого парламента.Татьяна Миролюбова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Существующая редакция закона о занятости она была принята 30 лет назад. Да, туда вносились поправки, но, тем не менее, это не были столь существенные масштабы, как это сегодня предлагается фракцией «Единая Россия» Государственной думе".Предполагается, что законопроект должен изменить подход в решении проблем занятости населения. Так, авторы предлагают закрепить дистанционный формат оказания услуг наряду с очным приёмом. Поддерживать предпринимательские инициативы безработных в качестве самозанятых, предоставляя финансовую поддержку взамен пособия. Кроме того, планируется создание единой для всей страны системы, которая даст возможность искать работу не только в своём регионе, что в свою очередь скажется на внутренней трудовой миграции.Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы в любом случае должны понимать задачу, прежде всего, дать возможность найти работу своим гражданам. И когда будет такая единая база, распространяющаяся на всю страну, я уверен, что для жителей, для любого человека, который ищет работу, это будет достаточно интересным".