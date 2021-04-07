Более 66 тысяч жителей Прикамья полностью завершили курс иммунизации от COVID-19

По данным министерства здравоохранения Пермского края на 7 апреля, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты 100 613 жителей. Из них 66 012 полностью завершили курс иммунизации: им введены первый и второй компоненты вакцины.В региональном Минздраве сообщили, что наиболее активно прививаются жители края в возрасте 60 лет и старше: первый этап вакцинации прошли более 43 193 человек из данной группы риска, 28 854 из них полностью завершили курс.Как отмечают специалисты министерства, на сегодняшний день во всех медучреждениях Пермского края имеется достаточное количество вакцины для иммунизации населения. За весь период на территорию Пермского края поступило 111 162 комплекта вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время ожидается очередное поступление новой партии двухкомпонентного препарата.Напомним, в Пермском крае массовую вакцинацию населения проводят 53 медицинские организации в региональной столице и в территориях края. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные клиники ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Полный список лечебных учреждений, в которых можно сделать прививки от COVID-19, опубликован на сайте министерства здравоохранения Пермского края.