Полицейские Прикамья изобличили мошенницу из Воронежа, которая обманывала граждан по всей России

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Следствием установлено, что девушка зарегистрировалась в социальной сети под вымышленным именем и разместила в одном из сообществ объявление о продаже дорогостоящего телефона по заниженной цене. При этом обвиняемая не имела его в наличии. Далее со злоумышленницей связывались потенциальные покупатели. В ходе переписки девушка сообщала им ложные сведения о наличии у нее гаджета, а затем сообщала номер своей банковской карты для перевода денежных средств в счет оплаты мобильного устройства. Потерпевшие отправляли деньги, но покупку так и не получали.
"Также обвиняемая размещала объявление о продаже телефонов на интернет-сервисах бесплатных объявлений, цена гаджетов варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей. Причиненный противоправной деятельностью злоумышленницы материальный ущерб составил более 92 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе комплекса оперативных и следственных мероприятий чусовские полицейские собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину девушки в инкриминируемом деянии. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2021
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