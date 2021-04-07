В Перми проведут генеральную уборку

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"Задача на ближайшие две недели: активизировать текущий ремонт дорог во всех районах и прибрать город после зимы, чтобы люди увидели разницу. Город должен достойно встретить майские праздники", – обозначил приоритет в плане благоустройства глава Перми Алексей Дёмкин главам районов.
На улицы города уже вышли поливомоечные машины и пылесосы. После зимы необходимо чистить ограждения и остановочные павильоны, поливать проезжую часть, убирать смет и мусор. В ближайшее время к весенней уборке подключатся и управляющие компании, которые будут убирать скопившийся за зиму мусор во дворах.
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