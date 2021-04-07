Торжественное прохождение войск в День Победы в Перми состоится на улице Ленина

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина городские власти провели заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия пройдут в случае благоприятной эпидемической обстановки и с соблюдением всех необходимых мер. События запланированы, как в центральной части города, так и в районах.День Победы начнется с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, которое в этом году планируется провести на улице Ленина, в связи с ремонтными работами на Октябрьской площади. Ожидается, что в нем примут участие 20 парадных расчетов, 18 единиц военной техники, над улицей Ленина пролетит два истребителя «Миг-31».Перед торжественным событием запланировано 4 репетиции – 29 апреля, 3, 5 и 7 мая. О времени их проведения, перекрытии движения и работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.9 мая в 64-м и 68-м кварталах городской эспланады запланированы тематические программы, в том числе «Пермь – Город трудовой доблести», концерты, работа интерактивных площадок – «Победный вальс», «Полоса препятствий», «Мини-музей современной армии России», показательные выступления спортивных и военно-спортивных клубов.На набережной Камы в этот день будут работать тематические интерактивные зоны для детей «Игры военных лет», «Спасибо за мир», «Наследники Победы», также будут работать площадка «Служебное собаководство», музыкальная площадка «Катюша», пройдут тематические акции и флешмобы.Также в рамках празднования Дня Победы будет заложен камень на месте установки стелы «Город трудовой доблести», будет работать экспозиция «Город трудовой доблести», которая будет информировать о подвигах тружеников; состоятся акции «Звезда Героя» и «Георгиевская ленточка».Празднование продлится до позднего вечера и завершится праздничным фейерверком, который запустят в 23:00. Полная программа мероприятия будет размещена дополнительно.