Стало известно, как изменятся автобусные маршруты на время реконструкции улицы Попова →
Кто может получить сертификат на детский летний отдых и как это сделать?
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Стало известно, как изменятся автобусные маршруты на время реконструкции улицы Попова →
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02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
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23.03.2021 в 11:22
Стало известно, как изменятся автобусные маршруты на время реконструкции улицы Попова
Кто может получить сертификат на детский летний отдых и как это сделать?
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В муниципальном приюте для животных пройдет субботник
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2021
"Ловушки" на дорогах. Пермяки жалуются на огромные лужи и ямы
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В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
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