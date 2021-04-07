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С проблемой - к депутату
В школе «Петролеум» подтекающая кровля требует уже капитального ремонта. По словам директора, крышу латали в прошлом году своими силами, но из года в год ситуация весной повторяется. Последствия протечки крыши видно и снаружи. Из-за скопившейся влаги стена отсырела, и кое-где отпали кирпичи.
Ситуацию с кровлей оценил Дмитрий Малютин, этот округ его. Директор школы рассказал о проблеме и заручился поддержкой парламентария.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "То, что есть сейчас проблема с подтеканием крыши в школе - это точно не правильно. Вопрос понятен, задача понятна, будем заниматься вместе. Так или иначе, проблему решим."
А это детский сад «Эврика» на Декабристов. Депутат здесь был летом и поспособствовал кронированию деревьев. Сегодня проблема другая - необходимо заменить окна в переходе из бассейна до основного здания, чтобы детям было тепло.
Галина Пономарева, и.о. заведующей детского сада «Эврика»: "Эта работа по замене окон. Мы ее обсуждали еще с осени, и она уже на стадии активной, поэтому мы благодарны за помощь".
Все подобные обращения без внимания не остаются. За 4 года работы депутата в этом округе помощь была оказана по 63 вопросам. Начиная от установки детских площадок и благоустройства, заканчивая оснащением учебных заведений.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Проблемы, с которыми сталкиваемся, некоторые носят системный и глобальный характер, есть точечные и частные. Есть возможность помогать - будет заниматься, будем помогать".
Ну, а по итогам встречи вопрос с капитальным ремонтом кровли в школе обещали решить в ближайшее время. Что касается садика, окна здесь заменят уже летом.
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