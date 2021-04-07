В Орджоникидзевском районе пройдут городские ярмарки
У жителей и гостей Перми появится возможность приобрести товары местных производителей по выгодным ценам. Предприниматели предложат разнообразные мясные деликатесы, сушеные ягоды и грибы, изделия ручной работы пермских мастеров, кондитерские изделия и другие товары.
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