В муниципальном приюте для животных пройдет субботник
"Приглашаем всех желающих весело и с пользой провести время. Работы много, каждому подберём по способностям и возможностям: можно почистить территорию от снега и мусора, застелить поддонами, погулять с собаками, – подчеркнула Жанна Редлер, директор МКУ «Обращение с животными без владельцев».
Всем желающим, кто хочет помочь муниципальному приюту, с собой нужно взять сменную одежду, обувь и рабочие перчатки, рабочие инструменты – лопату и грабли.
Дополнительную информацию можно получить у координаторов мероприятия: Ольга – 8902-473-67-00 и Марина – 8950-476-58-10.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Чусовом прошел спортивный фестиваль
Жители Прикамья выберут объекты благоустройства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2021
"Ловушки" на дорогах. Пермяки жалуются на огромные лужи и ямы
В Перми затопило новые трамвайные рельсы на улице Уральской
В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
На реках Пермского края начались ледорезные работы
Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"
"Похищенные деньги потратил на спиртное". В Перми задержан подозреваемый в разбойном нападении
Добавить комментарий: