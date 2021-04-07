В Чусовом прошел спортивный фестиваль

«Живёшь в Пермском крае — вставай на лыжи», фестиваль с таким названием прошел в Чусовом. Мероприятие объединило более 300 человек. На старт вышли представители разных городов региона возрастом от 4 лет. Чусовой — известная кузница спортивных кадров: вот и сегодня здесь призёры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта. Кульминацией праздника стал командный спринт с участием ведущих лыжников России. В их числе — член сборный команды страны Глеб Ретивых, победительница российских чемпионатов Евгения Шаповалова, призёры Олимпийских игр Николай Морилов и Александр Панжинский. Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года: "Это очень сильно мотивирует — я помню, как в детстве видел Юлию Чепалову, Алексея Прокуророва — это подхлёстывает. Ты стремишься стать таким же, как они". Вместе со звёздами лыжного спорта открыл фестиваль депутат краевого парламента Роман Водянов.Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора Пермского края: "На одной площадке собрались и начинающие лыжники, и профессионалы. Именно такие подходы со стороны организаторов и Министерства спорта Пермского края приводят к развитию спорта в нашем регионе".Всего состоялось пять стартов, в их числе бэби-забег среди малышей 4-6 лет. У девочек борьба развернулась среди представительниц Суксуна, Перми и Чусового. Золотая медаль осталась в городе проведения фестиваля.