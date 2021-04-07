Жители Прикамья выберут объекты благоустройства

Несмотря на пандемию, все ранее начатые объекты благоустройства были сданы в срок. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение не снижать заданных темпов строительства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявили гражданскую активность именно в этих голосованиях. Потому что именно им определять приоритеты для властей."За четыре года реализации нацпроекта на территории Прикамья благоустроено 1 658 дворов и 424 общественных территории, а значит, люди видят позитивные изменения уже сегодня, здесь и сейчас. Михаил Борисов, председатель общественного совета Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Хотелось бы отметить, что несмотря на год пандемии, у нас ситуация считается очень положительной. Все объекты завершены в срок".