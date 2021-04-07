Жители Прикамья выберут объекты благоустройства
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень хочется, чтобы жители проявили гражданскую активность именно в этих голосованиях. Потому что именно им определять приоритеты для властей."
За четыре года реализации нацпроекта на территории Прикамья благоустроено 1 658 дворов и 424 общественных территории, а значит, люди видят позитивные изменения уже сегодня, здесь и сейчас. Михаил Борисов, председатель общественного совета Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Хотелось бы отметить, что несмотря на год пандемии, у нас ситуация считается очень положительной. Все объекты завершены в срок".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2021
"Ловушки" на дорогах. Пермяки жалуются на огромные лужи и ямы
В Перми затопило новые трамвайные рельсы на улице Уральской
В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
На реках Пермского края начались ледорезные работы
Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"
"Похищенные деньги потратил на спиртное". В Перми задержан подозреваемый в разбойном нападении
Парк имени Горького закрыт из-за гололеда
На участке улицы Героев Хасана ограничено движение транспорта
Добавить комментарий: