В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей

В Прикамье началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей. Они дают право на получение господдержки при покупке путевок для школьников в период летних каникул. Размер помощи составит от 30 до 100% расчетной стоимости затрат на отдых ребенка в зависимости от дохода семьи. Сроки реализации сертификата составляют 15 календарных дней с даты выдачи, указанной на бланке.Как сообщили в министерстве социального развития Прикамья, в этом сезоне летние смены начнутся уже в конце мая. К открытию готовятся 1220 детских лагерей. Всеми формами оздоровления и отдыха будет охвачено порядка 280 тыс. детей.Для того чтобы получить сертификат родителям нужно написать заявление и предоставить необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка и паспорт (при достижении 14-летнего возраста); документы, удостоверяющие личность матери или отца, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства и определяющие размер компенсации в соответствии с имеющимся социально-экономическим статусом семьи (например, справка о признании семьи малоимущей) или в зависимости от уровня дохода (справка 2НДФЛ).В столице Пермского края пункты выдачи сертификатов работают в каждом районе города:Свердловский район:- школа № 82 (ул. Суздальская, 1),- школа № 41 (Серебрянский проезд, 9),- школа № 42 (ул. Нестерова, 18),- Техно-школа им. Савиных (м/р Новые Ляды, ул. Мира, 11).Мотовилихинский район:- школа «Город дорог» (ул. Дружбы, 18),- школа № 30 (ул. Ивана Франко, 49),- лицей «Дельта» (ул. Макаренко, 25).Ленинский район:- школа № 6 (ул. Екатерининская, 174).Кировский район:- школа № 87 (ул. Закамская, 8),- школа № 63 (ул. Воронежская, 8),- школа № 83 (ул. Волгодонская, 20а).Орджоникидзевский район:- администрация Орджоникидзевского района (ул. Щербакова, 24),- детско-юношеский центр «Фаворит» (ул. Репина, 67а).Дзержинский район:- предметно-языковая школа «Дуплекс» (ул. Толмачева, 18),- гимназия № 31 (ул. Подлесная, 37),- школа «Мастерград» (ул. Костычева, 33).Индустриальный район:- администрация Индустриального района (ул. Мира, 15).Записаться в пункт выдачи необходимо самостоятельно, выбрав удобный адрес и подходящее время на сайте https://leto.gorodperm.ru.Помимо этого, обратиться за сертификатом жители Перми могут в любое отделение многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». Такая же возможность есть и у родителей Кунгура. Во всех филиалах МФЦ этих городов сертификаты оформляются в течение 11 рабочих дней.