← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2021
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В Пермском крае открылись пункты выдачи сертификатов на летний отдых детей
Как сообщили в министерстве социального развития Прикамья, в этом сезоне летние смены начнутся уже в конце мая. К открытию готовятся 1220 детских лагерей. Всеми формами оздоровления и отдыха будет охвачено порядка 280 тыс. детей.
Для того чтобы получить сертификат родителям нужно написать заявление и предоставить необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка и паспорт (при достижении 14-летнего возраста); документы, удостоверяющие личность матери или отца, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства и определяющие размер компенсации в соответствии с имеющимся социально-экономическим статусом семьи (например, справка о признании семьи малоимущей) или в зависимости от уровня дохода (справка 2НДФЛ).
В столице Пермского края пункты выдачи сертификатов работают в каждом районе города:
Свердловский район:
- школа № 82 (ул. Суздальская, 1),
- школа № 41 (Серебрянский проезд, 9),
- школа № 42 (ул. Нестерова, 18),
- Техно-школа им. Савиных (м/р Новые Ляды, ул. Мира, 11).
Мотовилихинский район:
- школа «Город дорог» (ул. Дружбы, 18),
- школа № 30 (ул. Ивана Франко, 49),
- лицей «Дельта» (ул. Макаренко, 25).
Ленинский район:
- школа № 6 (ул. Екатерининская, 174).
Кировский район:
- школа № 87 (ул. Закамская, 8),
- школа № 63 (ул. Воронежская, 8),
- школа № 83 (ул. Волгодонская, 20а).
Орджоникидзевский район:
- администрация Орджоникидзевского района (ул. Щербакова, 24),
- детско-юношеский центр «Фаворит» (ул. Репина, 67а).
Дзержинский район:
- предметно-языковая школа «Дуплекс» (ул. Толмачева, 18),
- гимназия № 31 (ул. Подлесная, 37),
- школа «Мастерград» (ул. Костычева, 33).
Индустриальный район:
- администрация Индустриального района (ул. Мира, 15).
Записаться в пункт выдачи необходимо самостоятельно, выбрав удобный адрес и подходящее время на сайте https://leto.gorodperm.ru.
Помимо этого, обратиться за сертификатом жители Перми могут в любое отделение многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». Такая же возможность есть и у родителей Кунгура. Во всех филиалах МФЦ этих городов сертификаты оформляются в течение 11 рабочих дней.
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