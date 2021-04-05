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На реках Пермского края начались ледорезные работы

Сегодня в Пермском крае начались ледорезные работы на реках. Они проводятся там, где, по мнению сотрудников МЧС и чиновников краевого Минприроды, возможны ледовые заторы. Такие работы снижают опасность их появления и защищают от вешних вод жилые дома прибрежной полосы. За тем, как режут лед на реке Усьва наблюдал наш корреспондент Сергей Овчинников.

Опубликовано: 05.04.2021 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"

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