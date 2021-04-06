В Перми затопило новые трамвайные рельсы на улице Уральской

1 апреля в Перми стартовал цифровой терренкур «На набережной Камы». Регистрация проходит на портале умный-спорт.рф. Теперь участники могут приступить к выполнению заданий. Участникам предложены на выбор три маршрута, которые они должны будут преодолеть: лёгкий – 1 км, средний – 3 км и дальний – 5 км. На пути следования маршрутов на набережной Камы размещены небольшие таблички с QR-кодами, которые необходимо сканировать с помощью мобильного приложения «Умный-спорт». Список и трассировка маршрутов, места размещения кодов размещены на портале.Свою пешеходную активность пермяки могут демонстрировать до 24 мая. Напомним, конкурс пройдёт в нескольких номинациях. Например, самый быстрый пешеход будет определён по рекорду скорости преодоления маршрута. Самым регулярным пешеходом будет признан тот, кто пройдёт свой маршрут большее количество раз за все время конкурса. Также предусмотрены номинации для самых возрастных и молодых пешеходов.