Валерий Чупраков: "Амкар-Пермь" пойдет по пути команды "Лос-Анджелес"

Президент АНО "Амкар-Пермь" Валерий Чупраков в интервью "Вести-Пермь" рассказал о стратегии развития футбольного клуба. Сейчас готовятся документы для участия в Профессиональной футбольной лиге - новый сезон стартует в конце июня. До этого сформируют состав клуба - тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов, а также, при поддержке главы региона Дмитрия Махонина, планируют сформировать пул спонсоров.Валерий Чупраков, президент АНО "Амкар-Пермь": "Поиск спонсоров, как с его стороны, так и со стороны клуба будет совместный. И в будущем мы решили идти по пути футбольного клуба "Лос-Анджелес", когда они с нуля начинали создавать команду и создали народную команду". Напомним, пермская футбольная команда начала свое существование в 1994 году и добивалась неплохих результатов, в частности, стала финалистом Кубка России сезона 2007/08. Участвовала в Еврокубках и обыгрывала англичан. Валерий Чупраков был президентом "Амкара" с 1994 по 2010 годы. В 2018 году, из-за финансовых проблем клуб прекратил своё существование, а позже был признан банкротом. В 2020 году власти Пермского края озвучили заинтересованность в использовании бренда «Амкар» для Академии игровых видов спорта и в воссоздании в течение двух лет команды первого дивизиона. 2 апреля текущего года краевые власти сообщили о регистрации автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». «Лос-А́нджелес» (англ. Los Angeles Football Club) — профессиональный футбольный клуб из Лос-Анджелеса, штата Калифорния, который с 2018 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Инвестором клуба является группа из 26 предпринимателей и знаменитостей. Так, в группу миноритарных инвесторов входят бывший баскетболист и совладелец клуба МЛБ «Лос-Анджелес Доджерс» Мэджик Джонсон, сооснователь YouTube Чад Хёрли, актёр Уилл Феррелл.