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"Похищенные деньги потратил на спиртное". В Перми задержан подозреваемый в разбойном нападении
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами отдела полиции Мотовилихинского района установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемым оказался 30-летний житель Новосибирской области. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил на спиртное. Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские полагают, что злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.
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