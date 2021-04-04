← На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
5 апреля пройдёт «горячая линия» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита →
В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сообщение о возгорании на ул. Чернышевского поступило оператору в 22 ч. 2 апреля. На место выехали 5 машин и 15 человек личного состава. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Проводится проверка".
Причины возгорания выясняются.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
В Перми произошел пожар в доме на улице Камышинской
"Ребята, рвануло!" В Перми сгорели два автомобиля
Синоптики рассказали о погоде на выходные
Культура на большом экране
Цифровизация: социально значимые объекты подключают к быстрому интернету
В Перми стартует марафон «Дума онлайн»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.04.2021
Водители жалуются на яму на ул. Васильева
Добавить комментарий: