← В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды
5 апреля пройдёт «горячая линия» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита
Специалисты ведомства будут принимать звонки с 9.30 до 17.30 по номерам телефона:
8 (342) 236-51-90 - Центральный аппарат в Перми;
8 (342) 229-75-70 - Центральный территориальный отдел в Перми;
8 (342) 284-11-26 - Западный территориальный отдел в Перми;
8 (34256) 5-47-86 - Восточный территориальный отдел в Чусовом;
8 (34260) 4-29-51 -Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре;
8 (34253) 4-23-84 - Северный территориальный отдел в Соликамске;
8 (34241) 4-51-52 - Южный территориальный отдел в Чайковском.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды
На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
В Перми произошел пожар в доме на улице Камышинской
"Ребята, рвануло!" В Перми сгорели два автомобиля
Синоптики рассказали о погоде на выходные
Культура на большом экране
Цифровизация: социально значимые объекты подключают к быстрому интернету
В Перми стартует марафон «Дума онлайн»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.04.2021
Добавить комментарий: