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На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями

На трассе Пермь-Березники произошло ДТП с тремя автомобилями. В краевой полиции сообщили, что ДТП произошло 4 апреля около 7 утра на 171-м километре трассы. Водитель минивэна Mercedes Vito по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Vesta и Ford Focus. ГУ МВД по Пермскому краю: "В результате ДТП пострадали 4 человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия".При этом очевидцы в соцсетях пишут, что возможной причиной ДТП стало то, что водитель Mercedes мог уснуть за рулем.

Опубликовано: 04.04.2021 в 17:10 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021

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