← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды →
На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды →
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02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
01.04.2021 в 16:33
01.04.2021 в 16:10
01.04.2021 в 12:47
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
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В посёлке Юго-Камский ситуация с тушением пожара осложнилась отсутствием воды
На трассе Пермь — Березники произошло ДТП с тремя автомобилями
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.04.2021
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