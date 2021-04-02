Цифровизация: социально значимые объекты подключают к быстрому интернету

В краевом правительстве сообщили, что до конца этого года к высокоскоростному интернету должны подключить больше 300 социально значимых объектов. В первую очередь медицинские учреждения. Такая цифровизация позволяет, например, консультироваться с врачами из любой точки Прикамья.Когда Таныпский ФАП подключили к высокоскоростному интернету, в буквально смысле, жить стало легче, говорит Рузиля Туйгильдина, местный фельдшер.Рузиля Туйгильдина, фельдшер: "Конечно, через «Промед» очень удобно работать, писанины меньше стало".К ФАПу прикреплено 400 человек, если бумажные медкарты сложить одна на другую, можно будет потолок подпирать, шутят медики. Сейчас же всё в виртуальном пространстве, и качественный интернет - это не только документооборот. При необходимости можно постучаться в центральную районную больницу, не выходя из кабинета, чтобы получить консультацию узкого специалиста, не отправляя к нему пациента.А до Барды километров 30, на всё про всё полдня точно уйдёт, а порой достаточно только проконсультироваться, так что цифровизацию местные жители тоже оценили.В самой центральной больнице - компьютер в каждом кабинете, все данные в сети. Более того, к системе «Промед» подключили рентген-аппарат и анализаторы, так что сейчас результаты исследований сразу отправляются в электронном виде к специалистам. Олеся Надырова, руководитель клинико-диагностической и бактериологической лаборатории Бардымской ЦРБ: "Врач уже не ходит, бумажный вариант результата не ищет, автоматически всё выгружается".Похожая ситуация в Пермском районе - большинство медучреждений уже активно работают в «Промеде».Наталья Дубчинская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Пермской ЦРБ: "У нас 27 ФАПов и, конечно, фельдшеры, находясь на своих рабочих местах, могут своевременно направить на телемедицинскую консультацию и получить консультации профильных специалистов-врачей".Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал: неважно, о каком населённом пункте идёт речь - жители должны получать качественные услуги, что называется, здесь и сейчас.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы ещё раз подчёркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи - дискриминации не было, и стандарты были одинаковы для всех". Несмотря на непростые условия прошлого года, в Прикамье продолжают строиться ФАПы, врачебные амбулатории, поликлиники и больницы, они оснащаются современным оборудованием.Задача, которую ставит губернатор Дмитрий Махонин – сохранить набранный темп. Что же касается подключения социальных объектов к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», только в этом году их количество превысит три сотни, в следующем - приблизится к восьмистам.