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Культура на большом экране
На сцене Органного зала Пермской филармонии — музыкант из Петербурга Геннадий Никонов. Единственный в мире «поющий трубач» — так его называют ценители — сочетает в себе, как виртуозную игру на трубе, так и искусное пение.
За необычным концертом I фестиваля аутентичной музыки, который Пермская филармония подарила слушателям в год своего 85-летия, следят десятки тысяч человек.
Всё происходит прямо отсюда. Из вот этой рубки Пермской филармонии. Трансляцию концерта «Дуэт королей» сейчас наблюдает весь Пермский край.Транслируется концерт на сайте культура.рф. А в 25 муниципалитетах — филиалах виртуального концертного зала филармонии его смотрят на больших экранах.
Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это одно из важных направлений, которое сегодня поддерживается финансово и реализуется в Пермском крае. Это целый комплекс помощи, в хорошем смысле, сельскому жителю".
Одна из таких территорий - Юрла. Виртуальный зал в районе появился в прошлом году по нацпроекту «Культура», инициированным президентом страны Владимиром Путиным.Всё оборудование новое и позволяет вживую наблюдать за событием. А значит, позитивные изменения люди отмечают уже здесь и сейчас. Житель села Никита Ташкинов игрой музыканта вдохновился.
Никита Ташкинов: "Это доступно стало для нас, я могу наслаждаться искусством".
В социальном кинозале можно посмотреть и обсудить кино, а также создать свое – документальное. Со зрителями работают сотрудники домов культуры. Обучение основам киноискусства и работе с посетителями проходит на базе Пермской синематеки.Павел Печенкин, директор ГКБУК «Пермская синематека»: "Они представители кино в своих территориях. А что такое кино — воспитание, образование, просвещение. И воспитание, прежде всего, человеческого в человеке".
Условия для просвещения на местах имеются. Несмотря на пандемию, набранные темпы развития территорий сохранены и за последние два года в Прикамье открыто 60 социальных кинозалов. Один из таких - в Ординском районе - успел оценить и глава региона Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Уникальный для всей страны проект реализации социальных кинозалов. Лично убедился, что это нужно, поскольку в сельские клубы возвращается с помощью «Пермской синематеки» кино".
В конце этого региональная сеть социальных кинозалов должна расшириться до 92 адресов. А значит, еще больше жителей сёл и деревень смогут прикоснуться к киноискусству.
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